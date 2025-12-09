Kamer stemt voor wet: meer lezen, schrijven en rekenen op school

DEN HAAG (ANP) - Kinderen moeten in de klas beter leren lezen, schrijven en rekenen, schrijft een nieuwe wet voor waarmee de Tweede Kamer dinsdagmiddag heeft ingestemd. Het gaat om een vernieuwing van de zogeheten kerndoelen, waarin staat waaraan de lesprogramma's van scholen moeten voldoen. Daarin staat ook dat docenten meer aandacht moeten geven aan digitale vaardigheden en hoe leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot betrokken burgers.

Het kabinet vindt het zorgelijk dat volgens meerdere onderzoeken veel basisschoolleerlingen en middelbare scholieren niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Want wie niet goed kan lezen, heeft ook moeite met andere vakken, zo staat in het wetsvoorstel. En als de basis niet op orde is, krijgen ze later als volwassenen bijvoorbeeld moeite met het bijhouden van hun financiën en het schrijven van sollicitatiebrieven. Basisvaardigheden moeten daarom een "solide plek" krijgen in het lesprogramma, ook in andere vakken zoals geschiedenis.

Demissionair staatssecretaris Koen Becking (Onderwijs, VVD) zegt bovendien dat in de kerndoelen scherper is geformuleerd wat leerlingen precies moeten leren en wat niet. "Ze zijn eigentijdser en concreter en voorkomen tegelijkertijd dat het lesprogramma overladen wordt."

Burgerschap en digitale vaardigheden

De Inspectie van het Onderwijs gaat in 2031 controleren of de scholen aan de nieuwe doelen voldoen. Maar het is de bedoeling dat scholen in 2026 een begin maken met het invoeren van de doelen over Nederlands, rekenen en wiskunde. In 2027 volgen de andere doelen, bijvoorbeeld over burgerschap en digitale vaardigheden. Sommige scholen zijn hun lesprogramma's nu al aan het aanpassen.

De huidige kerndoelen stammen uit 2006. In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft het landelijke kenniscentrum voor het onderwijs SLO de doelen vernieuwd in overleg met scholen, leraren en andere experts. De wet moet ervoor zorgen dat deze formeel worden vastgelegd. Het is nu aan de Eerste Kamer om zich hierover uit te spreken.