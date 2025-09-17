Vliegende auto's botsen tijdens repetitie voor Chinese luchtshow

Twee vliegende auto's van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen Xpeng zijn tijdens een repetitie voor een luchtshow in de Chinese stad Changchun met elkaar in botsing gekomen. Bij de landing vatte een van de zogeheten eVTOL's vlam, terwijl de andere veilig de grond bereikte. Dit maakte Xpeng Aeroht, een dochterbedrijf van de elektrische autofabrikant, bekend.

De elektrische auto's, waarin meerdere personen vervoerd kunnen worden, stijgen en landen verticaal en lijken op grote drones. Beelden van het incident toonden zwarte rook uit de gecrashte eVTOL op een grasveld, met blussende brandweermannen. De twee voertuigen vlogen te dicht bij elkaar en kwamen tijdens de repetitie met elkaar in aanraking.

Een passagier raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar, meldde het Chinese nieuwsplatform Yicai woensdag. Autoriteiten onderzoeken de oorzaak, aldus Xpeng Aeroht.