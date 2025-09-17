Topsprinters present in nieuwe Tour of Holland

DEN HAAG (ANP) - Met de woensdag aangekondigde komst van Olav Kooij en de Belg Tim Merlier rekent de organisatie van de nieuwe Nederlandse rittenkoers NIBC Tour of Holland (14-19 oktober) op een aantal aantrekkelijke sprints. Op het hoofdkantoor van sponsor en naamgever NIBC in Den Haag werd het deelnemersveld toegelicht door koersdirecteur Roxane Knetemann.

"Met de NIBC Tour of Holland brengen we een koers die typisch Nederlands is: innovatief, toegankelijk en verbonden met onze cultuur", sprak de oud-renster en dochter van voormalig wereldkampioen Gerrie Knetemann. "Dat doen we met een heel sterk deelnemersveld met renners die etappes wonnen in de Tour, Giro en Vuelta, en klassiekers als Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. Het is voor mij bijzonder dat we een ronde neerzetten waar Nederland trots op kan zijn."

Organisator TIG Sports & Events noemt de koers de opvolger van de Ronde van Nederland die tot 2004 op Nederlandse bodem werd verreden. Na dat jaar werd het een Belgisch-Nederlandse koers, die later nog andere namen kreeg. De Tour of Holland bestaat uit een proloog over 4,2 kilometer in Den Haag en vijf etappes: Dordrecht - Dordrecht, een individuele tijdrit Etten-Leur - Etten-Leur, Sittard - sportpark Watersley met een aantal Limburgse heuvels, Emmen - VAM-Berg en een rit met gravelstroken met Arnhem als start- en finishplaats.

Op de deelnemerslijst prijken verder namen als Fabio Jakobsen, Danny van Poppel, Daan Hoole, de Fransman Christophe Laporte en de Duitser John Degenkolb.