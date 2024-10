Vliegtickets waarschijnlijk duurder door tariefstijging Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen zullen de fors hogere havengelden van Schiphol de komende jaren waarschijnlijk deels doorberekenen in hun vliegtickets. "Een deel hiervan komt terug in de ticketprijs", zegt Marnix Fruitema, voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland BARIN. Hij vreest dat reizigers daardoor naar goedkopere luchthavens zoals Brussel zullen uitwijken.

Fruitema zegt dat de havengelden volgend jaar met 41 procent omhoog gaan. "Na de eerdere stijging van 40 procent over de afgelopen periode van drie jaar en de cumulatieve stijging van 37 procent voor de komende drie jaar, wordt Schiphol een van de duurste luchthavens in Europa", waarschuwt de voorzitter. BARIN dringt dan ook bij Schiphol aan op herziening van het voorstel, dat donderdagmiddag officieel bekend wordt gemaakt.

"BARIN maakt zich grote zorgen over de concurrentiepositie van Schiphol vergeleken met andere (Europese) luchthavens, mede door een stapeling van allerlei kosten. We zullen voor eind november analyseren of we bij de ACM in beroep moeten gaan", aldus Fruitema. De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op eventuele verstoringen van markten.