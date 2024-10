Wachttijd van meer dan 4 uur voor nieuwe attractie Efteling, park langer open

Attractiepark de Efteling is eerder open gegaan en blijft mogelijk ook aan het eind van de dag langer open om belangstellenden een kans te geven in de nieuwe attractie Danse Macabre te gaan.

Vrij kort na de opening vormde zich een rij met een wachttijd van zo'n vier uur voor de attractie, dat een 'spookspektakel' op de gelijknamige muziek van Saint-Saëns is. Per uur kunnen ruim 1250 mensen in de attractie, dus er wachten naar schatting 5000 mensen.

"Het is mooi om te zien hoe gehypet iedereen is, daar hebben we twee jaar lang ons best voor gedaan", zegt een woordvoerder.

Het park overweegt om aan het eind van de middag de wachtrij te sluiten, maar de mensen die er dan nog staan wel de kans te geven om in de draaiende attractie plaats te nemen. "De attractie zal echt wel langer doordraaien na sluitingstijd", verwacht de zegsman.