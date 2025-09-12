ECONOMIE
Vliegtuig met in VS opgepakte Zuid-Koreanen geland in Zuid-Korea

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:18
SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een gecharterd vliegtuig met ongeveer driehonderd Zuid-Koreanen die in de Verenigde Staten waren opgepakt, is vrijdag geland op de luchthaven van Incheon bij Seoul. Daarmee eindigt een week vol intensieve onderhandelingen door Seoul om de arbeiders vrij te krijgen en terug naar Zuid-Korea te brengen.
Het toestel, waarin ook werknemers uit China, Japan en Indonesië zaten, werd enthousiast onthaald door bezorgde familieleden. Het vliegtuig vertrok donderdag, een dag later dan gepland. De reden voor het uitstel is onbekend.
De Zuid-Koreanen werden vorige week door immigratiedienst ICE gearresteerd bij een inval in een batterijfabriek voor elektrische auto's in de staat Georgia. Amerikaanse autoriteiten verdachten hen ervan illegaal in de VS te zijn of zonder de juiste papieren te werken bij de bouw van de accufabriek van Hyundai en LG Energy Solution. Zuid-Korea en de VS willen een nieuwe visumcategorie voor Koreanen instellen.
Loading