Denemarken wil voor miljarden aan luchtafweersystemen kopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:19
anp120925079 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken wil voor 58 miljard kroon (bijna 7,8 miljard euro) Europese luchtverdedigingssystemen kopen, meldt het Deense ministerie van Defensie. Het wordt de duurste wapenaankoop ooit voor Denemarken. Volgens defensieminister Troels Lund Poulsen is de veiligheidssituatie voor het land "uitdagend".
Het land wil acht luchtverdedigingssystemen bestellen, onder meer bij Eurosam het Frans-Italiaanse systeem SAMP/T. Er wordt ook gekeken naar Duitse, Franse en Noorse leveranciers.
Recent keurde de Amerikaanse regering de verkoop van Patriots ter waarde van 8,5 miljard dollar (7,2 miljard euro) aan Denemarken goed. Die koopt het land voor Oekraïne.
