ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegtuigen kunnen tot zeker 14.00 uur niet landen op Schiphol

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:32
anp050126117 1
SCHIPHOL (ANP) - Vliegtuigen kunnen tot zeker 14.00 uur niet landen op Schiphol doordat de landingsbanen vol liggen met sneeuw. Vertrekken is tot 13.00 uur maar in "enkele" gevallen mogelijk, meldt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland.
Vliegtuigen onderweg naar Schiphol worden omgeleid naar andere luchthavens, zoals Düsseldorf en Brussel. Er waren maandag, net als de afgelopen dagen, al honderden vluchten geannuleerd door de winterse omstandigheden.
Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de "sneeuwvloot non-stop rijdt" om de banen sneeuwvrij te maken, maar door de aanhoudende winterse neerslag lukt dit onvoldoende. "We doen ons best om landingsruimte vrij te maken, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Loading