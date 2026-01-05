SCHIPHOL (ANP) - Vliegtuigen kunnen tot zeker 14.00 uur niet landen op Schiphol doordat de landingsbanen vol liggen met sneeuw. Vertrekken is tot 13.00 uur maar in "enkele" gevallen mogelijk, meldt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland.

Vliegtuigen onderweg naar Schiphol worden omgeleid naar andere luchthavens, zoals Düsseldorf en Brussel. Er waren maandag, net als de afgelopen dagen, al honderden vluchten geannuleerd door de winterse omstandigheden.

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de "sneeuwvloot non-stop rijdt" om de banen sneeuwvrij te maken, maar door de aanhoudende winterse neerslag lukt dit onvoldoende. "We doen ons best om landingsruimte vrij te maken, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden."