Kamer onderbreekt reces donderdag voor debat over Venezuela

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer onderbreekt donderdag het kerstreces voor een debat over de Amerikaanse operatie in Venezuela en de gevangenneming van president Nicolás Maduro. Het commissiedebat is na een verzoek van ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder ingepland om 17.00 uur.

Met name partijen op de linkerflank reageerden afkeurend op de militaire ingreep van de VS. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) sprak bijvoorbeeld van een illegale aanval die een "gevaarlijk precedent" schept. Linkse fracties zullen er naar verwachting op aandringen dat het kabinet de actie veroordeelt.

Het kabinet heeft dat niet expliciet gedaan. Zaterdag riep demissionair buitenlandminister David van Weel (VVD) alle partijen op zich aan het internationaal recht te houden. Later schaarde hij zich achter een verklaring waarin EU-landen benadrukken dat "het respecteren van de wil van het Venezolaanse volk" de enige manier is om de crisis te bezweren.