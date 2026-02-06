ECONOMIE
Vliegveld Berlijn nog steeds dicht door ijzel

vrijdag, 06 februari 2026 om 10:44
BERLIJN (ANP/DPA) - Op de internationale luchthaven in Berlijn kunnen vrijdagochtend nog steeds geen vliegtuigen landen of opstijgen vanwege ijzel. Donderdagavond werd het vliegverkeer op de luchthaven in de Duitse hoofdstad al volledig stilgelegd en leidde het winterse weer tot veel annuleringen.
De hele nacht is geprobeerd de gladheid op de start- en landingsbanen te bestrijden, maar dit was zonder succes en ze zijn nog steeds zeer glad, zei een woordvoerster van het vliegveld tegen het Duitse persbureau dpa. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer het vliegverkeer weer kan worden hervat.
Twee retourvluchten tussen Schiphol en Berlin Brandenburg Airport zijn vrijdagochtend geschrapt, is te zien op de website van Schiphol. Donderdag werden er ook al enkele vluchten tussen de twee luchthavens geannuleerd.
