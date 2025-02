Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

De thuisbatterij wordt steeds populairder en dat is niet zo gek nu bijna iedereen zonnepanelen heeft. Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond, vertelt in Metro: "Er zijn veel mensen met zonnepanelen, echt heel veel. Die kijken: hoe kan ik de stroom bewaren om later te gebruiken? Vooral nu de salderingsregeling wordt afgeschaft.”

Zonder de salderingsregeling krijgen mensen alleen nog een meestal tegenvallende vergoeding voor de teruggeleverde stroom aan het net. "Vandaar dat de thuisbatterij steeds interessanter wordt. Alleen, het is niet zo rendabel als salderen. Bij lange na niet.”

De opslagcapaciteit is nog steeds beperkt. "Een thuisbatterij kan hooguit een dag de stroom opslaan”, zegt Donat. "Wat je overdag opwekt, kun je ’s avonds gebruiken. Maar je kunt niet de stroom die je in de zomer hebt opgeslagen, gebruiken in de winter.”

Een thuisbatterij is bovendien erg duur. Volgens Donat kost hij rond de 7000 euro. Of je dat ooit terugverdient, is maar zeer de vraag. "Heb je een elektrische auto met eigen laadpaal aan huis, dan wordt het interessanter”, zegt ze. "Maar haal je daarmee de investering eruit? Dat zou je moeten uitrekenen: hoeveel stroom verbruik je?” Voor de meeste consumenten is het nog niet interessant.

Tips

Overweeg je toch een thuisbatterij te kopen, dan heeft Donat een paar goede tips. "Kijk of zo’n accusysteem modulair is, of je het makkelijk kunt uitbreiden tot grotere capaciteit.” Ook koop je het beste een slimme batterij. "Kan hij bepalen wanneer hij stroom opslaat of niet?”, zegt Donat. "Bijvoorbeeld op basis van de weersverwachting en je gebruikspatroon?” Dan is er nog de omvormer. "Kan de accu met omvormers communiceren? Anders komen er nog meer kosten bij.”

Tenslotte: kijk naar de garantie en certificering. "Dat zegt iets over de veiligheid. Je wilt het niet uit China halen, je wil een product dat heel nauwgezet wordt gecontroleerd.”

Bron: Metro