Op deze leeftijd bereik je je fysieke piek

We houden onszelf graag voor dat lichamelijke achteruitgang pas echt begint als we oud zijn. Maar nieuw onderzoek zet dat idee op losse schroeven. We bereiken onze fysieke piek namelijk al als we rond de 35 zijn en dat geldt zelfs voor mensen die trouw blijven sporten.

Uit een grootschalige Zweedse langetermijnstudie blijkt dat spierkracht, uithoudingsvermogen en conditie hun hoogtepunt bereiken ergens tussen het eind van de twintig en het midden van de dertig. Daarna volgt een gestage daling, die met het ouder worden steeds sneller gaat. In eerste instantie gaat het om een afname van enkele tienden van een procent per jaar, later kan dat oplopen tot meer dan twee procent. Tegen de tijd dat mensen begin zestig zijn, is hun fysieke capaciteit met 30 tot bijna 50 procent afgenomen ten opzichte van hun piek.

Dat klinkt somber, maar er is ook goed nieuws. Veroudering is onvermijdelijk, maar hoe snel het verval gaat, blijkt wél beïnvloedbaar. De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Swedish Physical Activity and Fitness-studie, waarin honderden Zweden sinds 1974 worden gevolgd, vanaf hun zestiende tot ver in de zestig.

Blijven bewegen

Wat blijkt? Mensen die al jong fysiek actief waren, behielden hun hele leven een hoger niveau van spierkracht en conditie. Maar ook wie pas later in beweging kwam, had profijt. Deelnemers die in hun volwassen leven meer gingen bewegen, zagen hun fysieke capaciteit alsnog met zo’n tien procent toenemen.

Opvallend is dat mannen en vrouwen grotendeels hetzelfde patroon laten zien. Spieruithoudingsvermogen en aerobe capaciteit pieken bij beide seksen rond dezelfde leeftijd en nemen daarna in vergelijkbaar tempo af. Alleen spierkracht bereikt bij vrouwen gemiddeld iets eerder een hoogtepunt.

Volgens hoofdauteur Maria Westerståhl van het Karolinska Institute is de boodschap helder: bewegen blijft zinvol, op elke leeftijd. “Het is nooit te laat om te beginnen. Lichaamsbeweging kan het verval niet volledig stoppen, maar wel aanzienlijk vertragen.”