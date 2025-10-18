ECONOMIE
Vlucht Air China omgeleid nadat batterij in handbagage vlam vatte

Economie
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:29
bijgewerkt om zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:36
anp181025095 1
- Een passagiersvlucht van Air China moest zaterdag uitwijken naar Shanghai, nadat een batterij in de handbagage van een passagier vlam had gevat. Het vliegtuig was onderweg van de Oost-Chinese stad Hangzhou naar een vliegveld nabij de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.
Een lithiumbatterij vloog spontaan in brand in de handbagage van een passagier, in de opbergruimte boven de stoelen. Voor de veiligheid van de inzittenden werd het toestel omgeleid naar de internationale luchthaven Shanghai Pudong. Bij het incident vielen geen gewonden. Het is onduidelijk of de crew aan boord de brand voor de landing wist te blussen. De maatschappij zegt alleen dat het personeel de situatie volgens de procedures heeft afgehandeld.
Afgelopen zomer signaleerde luchtvaartmaatschappij Emirates nog een stijging van het aantal incidenten met lithiumbatterijen in de luchtvaartsector.
