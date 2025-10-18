Belgische misbruikslachtoffers extra gecompenseerd door kerk

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke instellingen in België krijgen een extra compensatie voor hun leed. Dat meldt stichting Dignity, die zich inzet voor slachtoffers van misbruik binnen de kerk. De 3000 euro die erkende slachtoffers kunnen krijgen, is bedoeld om psychologische zorg voor hen toegankelijker te maken.

Stichting Dignity werd in 2011 door Belgische bisschoppen opgericht na een spraakmakende ontuchtzaak rond een bisschop in Brugge. In maart bleek dat de kerk in de periode van 1 juli 2023 tot juni het jaar erop 218 misbruikmeldingen had ontvangen, een vervijfvoudiging ten opzichte van eerdere jaren. Het ging veelal om zaken die speelden in de jaren vijftig, zestig en zeventig.

Op 7 december houdt de Belgische bisschoppenconferentie een bijeenkomst voor slachtoffers waar de kerk een nieuw actieplan tegen misbruik zal presenteren.