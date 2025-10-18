ECONOMIE
Afsluitdijk weer vrij na actie XR, een persoon aangehouden

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:42
anp181025097 1
DEN OEVER (ANP) - De Afsluitdijk is weer vrij nadat klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) de weg zaterdagmiddag blokkeerden, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS). Een politiewoordvoerder meldt dat een demonstrant is aangehouden vanwege geweld tegen een agent.
De andere betogers zijn volgens de politiewoordvoerder vrijwillig in bussen gestapt om zo de Afsluitdijk te verlaten. Zij worden naar station Sneek gebracht.
De hinder viel mee, omdat verkeer via een tankstation alsnog over de weg kon, aldus de RWS-woordvoerder. Volgens haar stond er op het hoogtepunt vier minuten vertraging.
XR was naar eigen zeggen met 65 activisten op de A7. Nadat ze de weg hadden geblokkeerd, schreven ze op X: "Wij staan op voor het leven en eisen van de overheid een onmiddellijke stop op nieuwe fossiele projecten." Ook riepen ze tijdens de actie onder meer "Stop boren in de Waddenzee".
