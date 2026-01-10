ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vluchten op Schiphol als vanouds, wel enkele mensen op veldbedden

Economie
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 10:42
anp100126097 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol en KLM verwachten zaterdag geen grote problemen. De afgelopen week gingen vele honderden vluchten op de luchthaven niet door als gevolg van de sneeuw en vrieskou, wat de reisplannen van 300.000 passagiers in de war schopte. Ondanks de temperaturen onder nul gaan verreweg de meeste vluchten nu door.
Een woordvoerder van Schiphol meldt dat het rustig is in de terminals. Wel laat de luchthaven de veldbedden staan die eerder deze week werden neergezet voor gestrande reizigers die nergens anders terechtkonden. Enkele tientallen reizigers maakten zaterdagochtend nog gebruik van die bedden. "We blijven ook nog steeds zorgen voor ontbijt, drinken en eten."
KLM bevestigt vooralsnog geen vluchten te hoeven schrappen vanwege het winterweer. Vrijdag sprak de luchtvaartmaatschappij die verwachting al uit. Een woordvoerster van KLM kon niet zeggen of alle gedupeerde reizigers weer op hun bestemming zijn, maar ze zijn wel allemaal omgeboekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

ANP-546522449

Lege accu door vrieskou? Dit zijn je beste opties

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

Loading