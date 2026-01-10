Vluchten op Schiphol als vanouds, wel enkele mensen op veldbedden

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol en KLM verwachten zaterdag geen grote problemen. De afgelopen week gingen vele honderden vluchten op de luchthaven niet door als gevolg van de sneeuw en vrieskou, wat de reisplannen van 300.000 passagiers in de war schopte. Ondanks de temperaturen onder nul gaan verreweg de meeste vluchten nu door.

Een woordvoerder van Schiphol meldt dat het rustig is in de terminals. Wel laat de luchthaven de veldbedden staan die eerder deze week werden neergezet voor gestrande reizigers die nergens anders terechtkonden. Enkele tientallen reizigers maakten zaterdagochtend nog gebruik van die bedden. "We blijven ook nog steeds zorgen voor ontbijt, drinken en eten."

KLM bevestigt vooralsnog geen vluchten te hoeven schrappen vanwege het winterweer. Vrijdag sprak de luchtvaartmaatschappij die verwachting al uit. Een woordvoerster van KLM kon niet zeggen of alle gedupeerde reizigers weer op hun bestemming zijn, maar ze zijn wel allemaal omgeboekt.