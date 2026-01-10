ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Havenbedrijf: onduidelijk of Ferro Dome gered kan worden

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 10:38
anp100126096 1
ROTTERDAM (ANP) - Het is nog onbekend of de Ferro Dome, een voormalige gasopslag in Rotterdam, gered kan worden. "Dit is een van de vele onduidelijkheden", zegt een woordvoerder van beheerder Havenbedrijf Rotterdam. Deze week bleek dat het dak is ingezakt door de sneeuw.
Het gebouw werd ontruimd en de omgeving afgezet. De situatie is sindsdien stabiel, aldus de woordvoerder. Maar het is volgens hem momenteel lastig om te bepalen wat de precieze staat van het pand is, onder meer door de weersomstandigheden.
Komende dagen gaan deskundigen van het Havenbedrijf Rotterdam kijken wat er gedaan kan worden om de situatie dusdanig te verbeteren dat het pand geen risico meer vormt voor de omgeving. Wat daarvoor precies moet gebeuren, weet de woordvoerder niet.
Of het gebouw moet worden afgebroken, is volgens hem dus nog niet bekend. De Ferro Dome staat op het terrein M4H, dat volgens de gemeente ontwikkeld moet worden tot "een stoere en duurzame woonwijk" met maatschappelijke voorzieningen en bedrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

ANP-546522449

Lege accu door vrieskou? Dit zijn je beste opties

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

Loading