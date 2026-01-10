Havenbedrijf: onduidelijk of Ferro Dome gered kan worden

ROTTERDAM (ANP) - Het is nog onbekend of de Ferro Dome, een voormalige gasopslag in Rotterdam, gered kan worden. "Dit is een van de vele onduidelijkheden", zegt een woordvoerder van beheerder Havenbedrijf Rotterdam. Deze week bleek dat het dak is ingezakt door de sneeuw.

Het gebouw werd ontruimd en de omgeving afgezet. De situatie is sindsdien stabiel, aldus de woordvoerder. Maar het is volgens hem momenteel lastig om te bepalen wat de precieze staat van het pand is, onder meer door de weersomstandigheden.

Komende dagen gaan deskundigen van het Havenbedrijf Rotterdam kijken wat er gedaan kan worden om de situatie dusdanig te verbeteren dat het pand geen risico meer vormt voor de omgeving. Wat daarvoor precies moet gebeuren, weet de woordvoerder niet.

Of het gebouw moet worden afgebroken, is volgens hem dus nog niet bekend. De Ferro Dome staat op het terrein M4H, dat volgens de gemeente ontwikkeld moet worden tot "een stoere en duurzame woonwijk" met maatschappelijke voorzieningen en bedrijven.