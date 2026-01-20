VN-bureau: wereldwijd toerisme naar recordniveau in 2025

MADRID (ANP/AFP) - Het wereldwijde toerisme heeft vorig jaar een nieuw recordniveau bereikt. Volgens het toerismebureau van de Verenigde Naties kwamen in 2025 meer dan 1,5 miljard internationale vakantiegangers aan op hun plaats van bestemming. Een jaar eerder werd met 1,4 miljard eveneens een record bereikt, aldus UN Tourism.

"De vraag naar reizen bleef groot in 2025 ondanks hoge inflatie bij toerismediensten en onzekerheid door geopolitieke spanningen", zegt het in Madrid gevestigde UN Tourism. Er wordt verwacht dat deze groeitrend dit jaar doorzet.

Met name Afrika verwelkomde meer toeristen. Daar ging het om een stijging van het aantal internationale reizigers met 8 procent tot 81 miljoen. Vooral Marokko en Tunesië waren populaire vakantiebestemmingen.

Europa bleef 's werelds meest populaire bestemming met 793 miljoen gearriveerde internationale toeristen. Dat is een toename van 4 procent vergeleken met 2024. Het cijfer ligt ook hoger dan in 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak en het toerisme grotendeels plat kwam te liggen.