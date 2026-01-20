ECONOMIE
Uitzendkrachten draaiden voor het vierde jaar op rij minder uren

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 14:04
anp200126153 1
AMSTERDAM (ANP) - Uitzendkrachten in Nederland hebben vorig jaar opnieuw minder uren gedraaid dan een jaar eerder, meldt uitzendbrancheorganisatie ABU. Het is voor het vierde jaar op rij dat het aantal uren in de uitzendbranche is teruggelopen. Volgens de branche zorgen wet- en regelgeving ervoor dat uitzendwerk minder flexibel en duurder is geworden.
De krapte op de arbeidsmarkt speelt eveneens mee, aldus de ABU. Veel bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om uitzendkrachten vast in dienst te nemen. De uitzendperiode is dan eigenlijk een verlengde proefperiode. Daarnaast zijn er bedrijven die te midden van alle onzekerheden in de economie en politiek "de hand op de knip" houden als het om het inhuren van uitzendkrachten gaat.
De afname in het aantal uren was met een min van 5 procent wel minder sterk dan een jaar eerder, terwijl de omzet over de gehele linie stabiel bleef. Vooral in de administratieve sector ging het aantal uren hard omlaag, met een daling van 17 procent. In de industriële sector nam het aantal uren slechts met 1 procent af.
Het laatste jaar dat het aantal gewerkte uren in de branche toenam, was 2021. Dat was toen vooral te danken aan economisch herstel na de eerste coronalockdowns. In 2020, het jaar waarmee toen werd vergeleken, liep de economie als gevolg van lockdowns juist flinke schade op en kwamen veel uitzendkrachten zonder werk te zitten.
