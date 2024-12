VNO-NCW-baas pleit voor verplicht aankopen Europese producten

AMSTERDAM (ANP) - De voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW doet, met tegenzin, een oproep om het kopen van producten van Europese makelij te verplichten. In een interview met De Telegraaf noemt Ingrid Thijssen zo'n eis onvermijdelijk nu andere grote machtsblokken ook met maatregelen komen die de eigen industrie voortrekken.

"Een zekere mate van 'made in Europe', we ontkomen er niet aan", zegt Thijssen, die als voorzitter van VNO-NCW een belangrijke lobbyist is voor het Nederlandse bedrijfsleven. "De Verenigde Staten doen het ook", verwijst zij naar stimuleringsmaatregelen voor producten die op Amerikaanse bodem zijn geproduceerd. Niet alleen de aanstaande president Donald Trump wil daar meer werk van maken. Ook Joe Biden verwerkte in wetsvoorstellen voor bijvoorbeeld de energietransitie en chipproductie regels die de eigen industrie een voordeel geven.

Het Nederlandse bedrijfsleven is van oudsher wars van protectionistische maatregelen, omdat kleine landen vaak meer baat hebben bij internationale handel. Maar om te voorkomen dat de Nederlandse industrie bij de overstap naar schonere producten wordt weggeconcurreerd door China of de VS, moet volgens Thijssen nu iets gebeuren. "We moeten daarin helaas mee", zegt ze tegen De Telegraaf. "Dit is voor ons wel een hele stap, want dit is protectionisme van onze markt waar we als ondernemers tegen waren. We moeten nu wel, in het belang van de Nederlandse bedrijven."