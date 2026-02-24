ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ngo's naar Hooggerechtshof Israël om weren hulpoperaties

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 15:07
anp240226145 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Een groep internationale hulporganisaties is naar het Israëlische Hooggerechtshof gestapt om een verbod op hun activiteiten in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever tegen te houden. Bij de indiening van het verzoekschrift waarschuwen de organisaties voor de "catastrofale gevolgen" die het verbod kan hebben voor burgers.
Ngo's waaronder Artsen Zonder Grenzen, Oxfam, de Noorse Vluchtelingenraad en Care kregen eind vorig jaar van Israël te horen dat hun vergunningen verliepen en dat ze zestig dagen de tijd kregen om hun werkzaamheden in de Palestijnse gebieden af te ronden. Vergunningen konden alleen worden vernieuwd als ze persoonlijke informatie vrijgaven over buitenlandse en Palestijnse medewerkers.
In het verzoekschrift vragen zeventien organisaties, waaronder enkele van de getroffen ngo's, het hoogste gerechtshof om het Israëlische besluit op te schorten.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

Loading