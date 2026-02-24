Ngo's naar Hooggerechtshof Israël om weren hulpoperaties

JERUZALEM (ANP/AFP) - Een groep internationale hulporganisaties is naar het Israëlische Hooggerechtshof gestapt om een verbod op hun activiteiten in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever tegen te houden. Bij de indiening van het verzoekschrift waarschuwen de organisaties voor de "catastrofale gevolgen" die het verbod kan hebben voor burgers.

Ngo's waaronder Artsen Zonder Grenzen, Oxfam, de Noorse Vluchtelingenraad en Care kregen eind vorig jaar van Israël te horen dat hun vergunningen verliepen en dat ze zestig dagen de tijd kregen om hun werkzaamheden in de Palestijnse gebieden af te ronden. Vergunningen konden alleen worden vernieuwd als ze persoonlijke informatie vrijgaven over buitenlandse en Palestijnse medewerkers.

In het verzoekschrift vragen zeventien organisaties, waaronder enkele van de getroffen ngo's, het hoogste gerechtshof om het Israëlische besluit op te schorten.