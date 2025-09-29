VNO-NCW: mooi dat Tata en Nederlandse staat deze stap zetten

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisatie VNO-NCW vindt het "heel mooi" dat Tata Steel en de Nederlandse staat een eerste stap hebben gezet richting klimaatafspraken. "Hiermee gaan we op weg naar verduurzaming, schonere lucht voor omwonenden en tegelijkertijd het behoud van banen en verdienvermogen voor Nederland. Dit laat zien dat als de randvoorwaarden op orde komen er bereidheid is in Nederland te investeren."

Het staalbedrijf heeft een zogeheten Joint Letter of Intent ondertekend met het ministerie van Klimaat en Groene Groei, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland. Die intentieverklaring moet uiteindelijk leiden tot bindende afspraken om minder CO2 uit te stoten en schoner te worden. De vernieuwingen kosten bij elkaar 4 tot 6,5 miljard euro, waarvan het kabinet maximaal 2 miljard euro wil betalen.