De menukaart die je rekening leegtrekt: waarom je nooit zomaar een QR-code vmoet scannen

Zon op je gezicht, drankje in aantocht, telefoon in de hand. Even snel de QR-code scannen voor de menukaart. Wat kan er misgaan? Meer dan je denkt. Op Nederlandse terrassen waart een nieuwe digitale oplichtingstruc rond die uitblinkt in eenvoud. Voor je het weet, kijken criminelen mee in je bankapp.

De QR-code hoeft helemaal niet van het café te zijn. Kwaadwillenden plakken namelijk hun eigen vervalste stickers over de originele codes heen. Deze methode heet ‘quishing’ en is volgens politie en banken een snelgroeiende plaag.

Neppe QR-code

De truc werkt juist omdat alles zo vertrouwd voelt. Je zit fysiek op het terras, ziet bediening om je heen en denkt veilig te zijn. Precies daar slaan deze digitale zakkenrollers toe. De neppe QR-code stuurt je niet naar de website van het café, maar naar een professioneel nagemaakte betaalpagina. Jij denkt af te rekenen voor bitterballen, maar levert ondertussen je bankgegevens in.

Omdat je waakzaamheid laag is, ga je sneller over tot klikken. Toch kun je jezelf beschermen. De eerste stap is kinderlijk simpel: voel aan de QR-code op tafel. Ligt er een dikke sticker bovenop? Zie je loslatende randjes of een andere kleur? Dan moet er een lichtje gaan branden.

Check de URL

Check ook altijd de URL die je telefoon laat zien. Zie je een vreemde reeks letters of een buitenlands domein? Klik de site weg. Een fatsoenlijke horecazaak gebruikt vrijwel altijd een herkenbare naam. Vertrouw je het niet? Vraag gewoon om een fysieke menukaart. Dat kost je misschien dertig seconden extra, maar kan je duizenden euro’s besparen.

En als je al gescand hebt en je gegevens hebt ingevuld? Geen moment twijfelen. Bel direct je bank en laat alles blokkeren. Deze bendes werken razendsnel. Vaak is je saldo binnen enkele minuten verdwenen, richting een buitenlandse rekening.

Kortom: QR-codes zijn handig, maar niet onschuldig. Op het terras geldt tegenwoordig dezelfde regel als online : eerst kijken, dan pas klikken. Dat drankje smaakt een stuk beter als je rekening nog intact is.

Bron: Panorama