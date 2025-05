Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

Een moeder genaamd Emma vertelt aan een Frans vrouwenblad dat ze een bijzondere techniek ontwikkeld om driftbuien van haar baby te beheersen. Emma is met haar oplossing viraal op sociale media bij andere wanhopige ouders.. Haar methode is gebaseerd op het principe van afleiden door onverwachte geluiden te maken.

De Magische Truc van Emma

Emma's techniek draait om het element van verrassing. Zodra haar baby begint te huilen of onrustig wordt, laat ze willekeurige, onverwachte geluiden horen die de baby onmiddellijk afleiden. Het motto dat bij haar video staat is veelzeggend: "Laat hem nooit raden wat je volgende zet is"

.

Hoe werkt het?

Zodra de baby begint te knorren of huilen, maakt Emma een willekeurig geluid

Ze herhaalt dit een paar keer, waarbij ze steeds onwaarschijnlijkere geluiden maakt

De baby wordt hierdoor geïntrigeerd en afgeleid van zijn frustratie

Het snikken verandert vaak snel in lachen

Emma, een moeder van vier kinderen, gebruikt haar stem als een echt instrument. Wanneer haar baby onrustig wordt, laat ze hem zien wat ze allemaal kan met haar stembanden en tong[1]. Deze methode vereist dat ouders "de clown in zichzelf naar boven halen" - met een beetje slimheid kan een baby in crisis snel van huilen naar lachen overgaan.

Waarom Deze Techniek Werkt

De kracht van Emma's methode ligt in afleiden en verrassen. Baby's hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, en onverwachte geluiden kunnen hun aandacht volledig wegstrekken van wat hen dwars zat. Dit is een vorm van positieve afleiding die veel effectiever kan zijn dan traditionele troostmethoden zoals slaapliedjes of speeltjes.

Reacties van Andere Ouders

Emma's video heeft meer dan 140.000 likes verzameld en veel ouders herkennen zich in haar aanpak[1]. In de reacties delen mensen dat ze zich "minder alleen voelen" en dat ze vergelijkbare technieken gebruiken. Sommige ouders hebben altijd "een belachelijk niesgeluid of dierengeluid klaar" voor dit soort situaties.

Voor ouders die al ervaring hebben met baby's is dit vaak geen nieuwe ontdekking - het is een tactiek die velen al toepassen. Maar voor nieuwe ouders kan deze techniek een echte redding zijn[.