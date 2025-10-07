VNO-NCW ziet in hogere staalheffing EU gerichte bescherming

DEN HAAG (ANP) - Met het voorstel van de Europese Commissie om de importheffing op staal te verdubbelen naar 50 procent, neemt de EU gerichte maatregelen om de Europese staalindustrie te beschermen. Dit zegt ondernemersorganisatie VNO-NCW, nadat Eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industrie) het voorstel dinsdag had aangekondigd op X.

VNO-NCW zegt dat de EU de heffing nu in lijn brengt met de Amerikaanse importheffing op staal. "De Europese staalindustrie ondervindt momenteel veel hinder van goedkoop staal uit Azië, met name uit China. Mede vanwege de Amerikaanse importheffingen van 50 procent verleggen handelsstromen zich, waardoor steeds meer gesubsidieerd Chinees staal op de Europese markt terechtkomt", stelt de belangenorganisatie.

De EU wil de quota daarnaast halveren tot ruim 18 miljoen ton staal per jaar. Importen tot dat gewicht worden volgens het plan vrijgesteld van de maatregel.