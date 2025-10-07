ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste besmetting vogelgriep sinds maart vastgesteld in Drenthe

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 17:24
anp071025162 1
STADSKANAAL (ANP) - Op een pluimveebedrijf in het Drentse Gasselternijveenschemond, vlak bij Stadskanaal, is vogelgriep vastgesteld. De 71.000 dieren op het terrein worden geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Het is de eerste besmetting in Nederland sinds maart van dit jaar.
Het bedrijf waar de vogelgriep is vastgesteld, houdt vleeskuikenouderdieren, kippen die eieren leggen waaruit de vleeskuikens komen. In een gebied van tien kilometer rond het bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor 31 andere commerciële pluimveebedrijven.
Ook geldt in dat gebied een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.
Er geldt momenteel geen landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland en daar is volgens de NVWA ook geen directe aanleiding voor. Experts van de autoriteit komen op korte termijn bij elkaar om het risico op verspreiding van de vogelgriep opnieuw te beoordelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Avocado-fruits

Waarom een avocado zo gezond is

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

Loading