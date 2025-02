Raad Ongehoord Nederland ontvangt klacht over veeroordeelde Raisa Blommestijn

Een medewerker van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) heeft bij de ledenraad een klacht ingediend over ongepast gedrag van presentatrice Raisa Blommestijn. Dat heeft Bauke Geersing, de voormalig voorzitter van de raad van toezicht van ON!, woensdag bevestigd.

Hij weet niet wat er met de klacht is gebeurd, omdat hij dinsdagavond vertrok als voorzitter van de raad van toezicht. Volgens Geersing besloot hij zelf op te stappen. Algemeen directeur Peter Vlemmix zei dat Geersing moest hij opstappen om "militaristisch gedrag". Vlemmix is woensdagochtend vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Blommestijn is presentatrice van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. In januari vorig jaar stapte zij op als presentatrice na onenigheid met voormalig omroepdirecteur Arnold Karskens, die wilde dat zij zou stoppen met het delen van berichten op X. Toen de omroep Karskens in augustus ontsloeg, na meldingen over grensoverschrijdend gedrag, keerde Blommestijn in september terug als presentatrice van Ongehoord Nieuws.

In december werd Blommestijn veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur, omdat zij zich volgens de rechter in berichten op X schuldig had gemaakt aan groepsbelediging en smaad. Karskens heeft zijn ontslag via een bodemprocedure aangevochten. De rechtbank verwacht eind maart uitspraak te doen in deze zaak.