ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VodafoneZiggo: meer mobiele abonnementen, minder internetklanten

Economie
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 14:50
anp010526130 1
UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo heeft in het eerste kwartaal van 2026 meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalupdate.
Het aantal mobiele postpaid-abonnementen groeide in het eerste kwartaal met bijna 25.000 klanten. Dat komt volgens het bedrijf zelf vooral door een stevige groei bij het merk hollandsnieuwe. Het aantal internetklanten nam af met 8500. Hoewel het klantenbestand opnieuw afneemt, is VodafoneZiggo optimistisch. Vorig jaar in dit kwartaal verloor het bedrijf nog 30.000 klanten.
De omzet van VodafoneZiggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8 procent tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daalde met 6,4 procent tot 412 miljoen euro.
Financieel topman Ritchy Drost erkent dat VodafoneZiggo nog altijd in een moeilijke periode zit, maar heeft vertrouwen dat als het bedrijf deze strategie doorzet, het nog dit jaar een ommekeer kan realiseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

201768846_m

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

6x403x3312x1863-1920x1080

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

249228188_m

Ze vertelt steeds dezelfde verhalen: normale vergeetachtigheid of toch alzheimer?

ss-uniformen-von-hugo-boss

Heeft Hugo Boss de nazi-look echt bedacht – of alleen goed verdiend?

ANP-535465219

De prijs van klimaatverandering: één extreme zomer kost Europa tientallen miljarden

132152856_m

AI slaat verkeerde weg in, zegt toponderzoeker (en dit is zijn oplossing)

Loading