VodafoneZiggo: meer mobiele abonnementen, minder internetklanten

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo heeft in het eerste kwartaal van 2026 meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalupdate.

Het aantal mobiele postpaid-abonnementen groeide in het eerste kwartaal met bijna 25.000 klanten. Dat komt volgens het bedrijf zelf vooral door een stevige groei bij het merk hollandsnieuwe. Het aantal internetklanten nam af met 8500. Hoewel het klantenbestand opnieuw afneemt, is VodafoneZiggo optimistisch. Vorig jaar in dit kwartaal verloor het bedrijf nog 30.000 klanten.

De omzet van VodafoneZiggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8 procent tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daalde met 6,4 procent tot 412 miljoen euro.

Financieel topman Ritchy Drost erkent dat VodafoneZiggo nog altijd in een moeilijke periode zit, maar heeft vertrouwen dat als het bedrijf deze strategie doorzet, het nog dit jaar een ommekeer kan realiseren.