Pensioenfondsen profiteren van stijgende beurskoersen

ROTTERDAM (ANP) - Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen.

De onrust rond de uitbraak van de Iranoorlog en stijgende energieprijzen had pensioenfondsen in maart nog een knauw gegeven door scherpe koersdalingen op de financiële markten. De gemiddelde dekkingsgraad, een graadmeter voor de financiële gezondheid van de fondsen, daalde van 128 naar 123 procent.

Maar mede door het staakt-het-vuren en het verlengen van de onderhandelingen tussen de VS en Iran gaan de beurzen de laatste tijd weer omhoog. Volgens Aon was het verder gunstig voor pensioenfondsen dat rentes wat opliepen.

De gemiddelde dekkingsgraad is fors omhooggeschoten, tot 132 procent. Dat betekent dat pensioenfondsen per euro aan toegezegd pensioen 1,32 euro in de kas hebben. Later dit jaar bepalen ze hoe hoog de pensioenen volgend jaar worden.