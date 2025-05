VodafoneZiggo past strategie aan en rekent op lagere winst

UTRECHT (ANP) - De omzet en winst van VodafoneZiggo blijven dalen. In de jacht op betere resultaten heeft het gefuseerde telecombedrijf het aantal verschillende internetpakketten verlaagd, net als de prijzen ervan. "Hoewel deze stappen een impact hebben op onze financiële resultaten, ben ik ervan overtuigd dat dit plan ons in staat stelt om te blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten in een uitdagende, maar veelbelovende markt", zegt financieel directeur Ritchy Drost in een toelichting.

De omzet kwam afgelopen kwartaal op 1,1 miljard dollar (926 miljoen euro) uit, een daling van bijna 3 procent. Dat is in lijn met de afname een kwartaal eerder. De daling van de winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen is met een min van 8 procent groter, tot omgerekend 407 miljoen euro.

Mede door de strategiewijziging houdt VodafoneZiggo dit jaar rekening met een lagere winst. Eerst werd nog uitgegaan van een daling van enkele procenten, nu is dat een min van 5 tot 10 procent.

Het aantal breedbandinternetklanten daalde afgelopen kwartaal opnieuw met 31.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Op jaarbasis is het verlies zelfs ruim 104.000 klanten. VodafoneZiggo zet daarom onder meer in op sneller internet, dat eind volgend jaar een snelheid moet hebben van 8 gigabit per seconde.