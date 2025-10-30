VodafoneZiggo verliest minder internetklanten

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo blijft omzet en internetklanten verliezen, maar laat daarbij wel verbetering zien. Het verlies van 18.500 internetklanten in het derde kwartaal is het beste resultaat sinds begin 2023. Dat komt doordat "het proactief vernieuwen van contracten zichtbaar heeft bijgedragen aan klantbehoud", meldt het telecombedrijf.

VodafoneZiggo is al langer bezig met een nieuwe strategie met minder verschillende internetpakketten tegen lagere prijzen. "Dit jaar wordt beïnvloed door de daling van het aantal internetklanten en de investeringen die wij doen om de nieuwe strategie uit te voeren. We blijven op koers voor de jaarverwachting", reageert financieel directeur Ritchy Drost.

De omzet daalde met bijna 4 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 990 miljoen euro. Daar bleef, voor aftrek van onder meer belastingen en afschrijvingen, een winst van 447 miljoen euro van over. Dat is zo'n 7 procent minder dan een jaar eerder, maar 2 procent meer dan in het voorgaande kwartaal.