VK chartert vliegtuigen om burgers uit Jamaica te halen

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft vliegtuigen gecharterd om Britten op te halen uit Jamaica. Dat land is zwaar getroffen door orkaan Melissa. Ook wordt samengewerkt met reisbureaus om zoveel mogelijk toeristen op een andere manier terug te halen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens een verklaring een "beperkt aantal vluchten vanuit Jamaica voor Britse burgers die niet op een lijnvlucht kunnen terugkeren" gecharterd. Aantallen worden niet genoemd. De "meest kwetsbaren", zoals mensen met gezondheidsklachten en kinderen, krijgen voorrang.

Jamaica is een zelfstandig land met koning Charles aan het hoofd. "Door de sterke banden tussen het VK en Jamaica waren daar veel Britten aanwezig tijdens de verwoestende orkaan, en we moeten er zeker van zijn dat zij veilig thuis kunnen komen, gezien hoe zorgelijk en moeilijk de afgelopen dagen moeten zijn geweest", zegt minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper.

Het VK helpt ook met 2,5 miljoen pond, ruim 2,8 miljoen euro.