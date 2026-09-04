Voedselprijzen op hoogste niveau sinds 2022 door oorlogen en weer

ROME (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen na de toename in juli, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De prijsstijgingen worden veroorzaakt door de extreme weersomstandigheden en de aanhoudende geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, die de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's verstoren.

De FAO-voedselprijsindex, de wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen, steeg in augustus met 1,9 procent ten opzichte van juli, met name door hogere prijzen van graan, suiker en zuivel. De index ligt daarmee op het hoogste niveau sinds november 2022, maar staat nog steeds bijna 17 procent onder het record dat werd bereikt na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022.

FAO-hoofdeconoom Maximo Torero waarschuwt dat klimaatschokken, geopolitieke spanningen en verstoorde leveringen het aanbod van voedsel dreigen te verkleinen, waardoor de voedselprijzen nog verder kunnen oplopen.