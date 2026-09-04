ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijlbrief doet hernieuwde oproep aan bonden om te komen praten

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 11:26
anp040926101 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) doet een hernieuwde oproep aan de vakbonden om aan te komen praten over de toekomst van de sociale zekerheid. "De tijd is rijp", aldus de D66-bewindsman voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.
De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgende week woensdag dreigt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Vijlbrief wijst op de overlast die zo'n stakingsdag veroorzaakt, "ook voor mensen die er niet zoveel mee te maken hebben".
Het kabinet gaf eerder in een gesprek met de vakbonden en werkgevers in het Catshuis aan dat over de voorgestelde bezuinigingen op uitkeringen te praten valt, maar bleef erbij dat ingrijpen nodig is om het sociale vangnet ook in de toekomst betaalbaar en uitvoerbaar te houden. De bonden namen daarmee geen genoegen en eisen nog steeds dat alle bezuinigingen van tafel gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

171033618_m

Je lichaam veroudert in golven: deze leeftijden blijken belangrijke kantelpunten

190101771_m

Nog heel even doorzetten: de zomer komt terug

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

Loading