Vijlbrief doet hernieuwde oproep aan bonden om te komen praten

DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) doet een hernieuwde oproep aan de vakbonden om aan te komen praten over de toekomst van de sociale zekerheid. "De tijd is rijp", aldus de D66-bewindsman voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgende week woensdag dreigt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Vijlbrief wijst op de overlast die zo'n stakingsdag veroorzaakt, "ook voor mensen die er niet zoveel mee te maken hebben".

Het kabinet gaf eerder in een gesprek met de vakbonden en werkgevers in het Catshuis aan dat over de voorgestelde bezuinigingen op uitkeringen te praten valt, maar bleef erbij dat ingrijpen nodig is om het sociale vangnet ook in de toekomst betaalbaar en uitvoerbaar te houden. De bonden namen daarmee geen genoegen en eisen nog steeds dat alle bezuinigingen van tafel gaan.