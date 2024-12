Voertuiggegevens sjoemeldiesels binnenkort uit database RDW

VEENDAM (ANP) - Mensen die in het bezit zijn van een zogeheten sjoemeldiesel kunnen de gegevens van hun voertuig binnenkort niet meer raadplegen in de database van de RDW. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond.

De dienst bewaart de voertuiggegevens negen jaar. De gegevens zijn mogelijk van belang als bezitters van zo'n auto een schadeclaim hebben lopen tegen fabrikanten. Die kwamen in 2015 in opspraak nadat was gebleken dat er was geknoeid met de uitstootwaarden van dieselauto's.

Zo bleek dat Volkswagen verboden software in auto's had geïnstalleerd, waardoor die schoner leken in tests dan ze in werkelijkheid waren. De manipulatie werd bekend als het sjoemeldieselschandaal. Ook andere merken als Audi, Seat, Škoda, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, DS en Opel kregen claims van kopers over hun dieselwagens.