Handballers met herstelde Ravensbergen en Steins naar WK

ARNHEM (ANP) - Doelman Bart Ravensbergen keert na lang blessureleed terug bij het Nederlands mannenhandbalteam. Hij is opgenomen in de selectie voor het WK in Kroatië, Denemarken en Noorwegen, dat op 15 januari begint. Bondscoach Staffan Olsson neemt ook Thomas Houtepen mee, die evenals Ravensbergen is hersteld van een zware knieblessure. Extra meevaller voor Oranje is de terugkeer van spelmaker Luc Steins, die is genezen van een gebroken vinger.

Olsson heeft zestien spelers opgenomen in de selectie voor het WK. Daarin ontbreekt cirkelspeler Samir Benghanem. Hij scheurde evenals Houtepen in januari op het EK een kruisband, maar is nog niet voldoende fit om aan te sluiten bij het Nederlands team. Ook voor Tom Jansen en keeper Arjan Versteijnen, die dit najaar geblesseerd raakten, komt de mondiale eindronde te vroeg.

Nederland is op het WK ingedeeld in groep D. Het team speelt in het Kroatische Varazdin in de groepsfase tegen Noord-Macedonië, Guinee en Hongarije. De drie beste landen in de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.