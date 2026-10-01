Vol stroomnet zet ook bijna voltooide woningbouwprojecten klem

DEN HAAG (ANP) - Niet alleen toekomstige woningbouwprojecten krijgen steeds moeilijker een aansluiting op het stroomnet, ook bouwprojecten die bijna klaar zijn, lopen hier inmiddels tegenaan. Zelfs nieuwbouwwoningen die te koop staan en woningen die al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten, waarschuwt brancheorganisatie WoningBouwersNL.

Door het overvolle stroomnet verwachten bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25 procent, oplopend richting 40 procent in 2028. De bouwkoepel baseert zich op een inventarisatie onder zijn leden.

"De inventarisatie laat zien dat de gevolgen niet beperkt blijven tot één regio of één netbeheerder. Leden melden problemen bij verschillende netbeheerders en plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid", aldus WoningBouwersNL.

De organisatie gaf onlangs al aan dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het budget dat daarvoor wordt uitgetrokken.