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Van Weel: Sierra Leone kan ruzie Bolle Jos binnen 24 uur oplossen

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Het onmiddellijk stopzetten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone is volgens justitieminister David van Weel geen te grof middel om de regering van het Afrikaanse land te bewegen de veroordeelde drugscrimineel Jos Leydekkers ('Bolle Jos') aan Nederland uit te leveren. "Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons", zei Van Weel, voor de vergadering met de EU-ministers van Justitie.
"Het is geld dat we direct overmaken aan de regering die onderdak biedt aan deze crimineel", zei Van Weel. "Die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone."
Van Weel vindt het stopzetten van de EU-begrotingshulp een "heel belangrijk signaal". Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag. "Daar zal Sierra Leone niet direct van onder de indruk zijn. Maar hiermee wordt vanuit de Europese Commissie een duidelijk signaal gegeven dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen."
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