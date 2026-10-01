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Kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. "Er is sprake van een beleidswijziging" in vergelijking met het vorige kabinet, zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag in de Kamer.
PRO, SP, Volt, ChristenUnie en DENK blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. "Wij willen zoveel mogelijk kinderen, zo menselijk mogelijk helpen", reageerde de minister.
Toen het vorige kabinet demissionair was, stak het 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Ook werden vijf kinderen uit Gaza naar Nederland gehaald. Het minderheidskabinet is volgens de minister niet principieel tegen medische evacuatie. Ook in de coalitie is er geen blokkade, zei hij op een vraag van Suzanne Kröger (PRO).
"Wij halen geen kinderen naar Nederland. Ik vind het geen moeilijke keuze", aldus Sjoerdsma. Hij financiert een programma in Jordanië waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen. "Het zijn allemaal schrijnende gevallen."
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