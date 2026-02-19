ECONOMIE
VolkerWessels-dochters krijgen 480.000 euro boete voor omkoping

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:23
anp190226148 1
ZWOLLE (ANP) - Twee dochterbedrijven van bouwconcern VolkerWessels moeten samen 480.000 euro boete betalen voor de omkoping van politicus Theo Heyliger in Sint Maarten, heeft de rechtbank in Zwolle geoordeeld. Een voormalige directeur krijgt een geldstraf van 30.000 euro voor zijn rol bij de corruptie.
Volgens de rechter is bewezen dat de twee bedrijven, Volker Construction International (VCI) en Volker Stevin Caribbean (VSC), tussen 2009 en 2014 bewust betalingen deden aan een consultant met het doel een deel van dat geld bij de toenmalige infrastructuurminister te laten belanden. Via contante betalingen, verstopt tussen kranten en bouwtekeningen, kwam 83.000 dollar bij Heyliger terecht. Hij rekende eigenlijk op 860.000 dollar.
Heyliger was destijds degene die informeel besliste wie de Causeway Bridge over de Simpsonbaai mocht bouwen. De bouwers wisten dit en hebben hem via een tussenpersoon omgekocht, zodat ze die opdracht kregen, luidt het oordeel. De toenmalige directeur van de dochterbedrijven, Hans V., gaf daar volgens de rechter feitelijk leiding aan.
