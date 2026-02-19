ECONOMIE
Indiase premier snel naar Nederland voor ondertekening verdrag

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:20
NEW DELHI (ANP) - De Indiase premier Narendra Modi zal naar verwachting nog voor de zomer naar Nederland komen om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Dat zei demissionair premier Dick Schoof donderdag tegen lokale media in India. Hij is daar voor een internationale top over kunstmatige intelligentie.
Hij sprak tijdens de bijeenkomst met Modi. Volgens Schoof wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het akkoord. Dat gaat onder meer over halfgeleiders, defensie, landbouw en watermanagement. "Dat zal een extra stimulans geven aan de excellente relatie tussen beide landen", aldus de scheidende premier.
Eind vorige maand bereikten de Europese Commissie en India na jaren onderhandelen overeenstemming over een vrijhandelsakkoord. Daarin is afgesproken dat onder meer de importtarieven voor Europese auto's, machines, olijfolie, wijn en farmaceutische producten geleidelijk verdwijnen of worden verlaagd. Schoof denkt dat dit handelsakkoord tussen de EU en India snel geïmplementeerd kan worden.
