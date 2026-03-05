ECONOMIE
VolkerWessels in hoger beroep tegen boetes omkoping Sint Maarten

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 20:49
AMERSFOORT (ANP) - Bouwconcern VolkerWessels verzet zich tegen twee boetes van samen 480.000 euro die twee dochterbedrijven onlangs kregen voor de omkoping van een politicus in Sint Maarten. Ook een voormalige directeur, die een geldstraf kreeg van 30.000 euro voor zijn rol bij de corruptie, heeft hoger beroep aangetekend.
De rechter in Zwolle achtte onlangs bewezen dat de twee bedrijven, VCI en VSC, tussen 2009 en 2014 bewust betalingen deden aan een consultant. Dit met het doel een deel van dat geld bij de toenmalige infrastructuurminister te laten belanden.
De boetes pakten lager uit dan door het Openbaar Ministerie (OM) was geëist. Maar de zaak kan VolkerWessels nog meer kosten. Via een ontnemingszaak probeert het OM ook ruim 1,6 miljoen euro te innen bij de dochterbedrijven. Dat gaat om het geldbedrag dat volgens aanklagers is verdiend met strafbare feiten.
In een korte verklaring benadrukt VolkerWessels donderdag dat de dochterondernemingen inmiddels alle activiteiten hebben gestaakt. Ze komen sinds 2014 niet meer in de jaarrekeningen van VolkerWessels voor.
