Israël claimt leeuwendeel Iraanse luchtafweer te hebben verwoest

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 20:37
anp050326218 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische legerleider generaal Eyal Zamir claimt dat sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van zaterdag zijn begonnen het grootste deel van de Iraanse luchtafweer is uitgeschakeld. Het gaat volgens hem om 80 procent van de luchtafweerinstallaties en daarnaast ook om 60 procent van de lanceerinrichtingen voor de Iraanse ballistische raketten.
Generaal Zamir spreekt van "een bijna volledig overwicht van Israël in het Iraanse luchtruim". Hij zei in zijn eerste persconferentie sinds de aanvallen begonnen ook dat er nu aan "een nieuwe fase in de oorlog" wordt begonnen. Daarmee zullen er volgens hem "meer verrassingen" komen.
