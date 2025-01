Volksbank sluit bezwaar tegen DNB-boetes niet direct uit

UTRECHT (ANP) - De Volksbank sluit niet uit bezwaar te maken tegen de boetes die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgelegd. "We zijn op dit moment niet van plan om in bezwaar te gaan, maar het laatste woord is daar nog niet over gezegd", zei topman Roland Boekhout in een toelichting op twee boetes van in totaal 20 miljoen euro.

DNB legde de Volksbank de twee boetes op, omdat de bank de controles op witwassen en bedrijfsprocessen niet goed genoeg op orde had. De Volksbank kan binnen zes weken bezwaar maken tegen de besluiten van de toezichthouder. De bank heeft de beslissing pas gekregen en kijkt nog naar wat de consequenties zijn, licht Boekhout toe.

Hoewel de topman de deur op een kier liet wat betreft het bezwaar maken, ontkende hij de problemen bij de bank allerminst. Boekhout bood zijn excuses aan aan klanten, partners en medewerkers en zei "hemel en aarde" te gaan bewegen om de zaken op te lossen. "We zullen het op geen enkele manier kleiner maken dan het is en zullen nooit zeggen dat er geen dingen fout zijn gelopen. We nemen het bloedserieus."