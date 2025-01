Action gaat als een trein, opent recordaantal nieuwe winkels

Budgetwinkelketen Action groeide het afgelopen jaar flink, vooral door de opening van honderden nieuwe winkels in binnen- en buitenland. Volgens het in het Noord-Hollandse Zwaagdijk gevestigde Action werd een recordaantal van 352 nieuwe winkels geopend, wat het totaal op meer dan 2900 winkels in Europa brengt. De keten breidt zich met name uit in landen als Italië, Spanje, Slowakije en Portugal.

De belangrijkste markten Frankrijk, Duitsland, Nederland en Polen presteerden allemaal boven de eigen verwachting van de onderneming, maakte het Britse moederconcern 3i donderdag bekend. De discountketen, met voornamelijk goedkope spullen uit China in de schappen, behaalde vorig jaar een omzet van 13,8 miljard euro. Dit is ruim een vijfde meer dan het jaar daarvoor. De operationele winst ging met 29 procent omhoog tot ruim 2 miljard euro.

"Action behaalde weer een uitstekend resultaat met zeer sterke verkoopcijfers", meldt het concern in een toelichting. Het bedrijf verwacht dat 2025 opnieuw een "sterk financieel jaar" wordt.