Volkswagen blijft bij besparingseisen ondanks nieuwe stakingen

WOLFSBURG (ANP/DPA/AFP/RTR) - Bestuurders van Volkswagen houden vast aan hun eisen voor grote kostenbesparingen in aanloop naar nieuwe cao-onderhandelingen. Tegelijkertijd voeren medewerkers van de Duitse autofabrikant de druk op met nieuwe stakingen. Duizenden Volkswagen-medewerkers bij negen fabrieken in Duitsland hebben maandag het werk neergelegd. Vorige week werd ook al gestaakt in het escalerende conflict tussen vakbonden en Volkswagen.

De automaker gaat maandag opnieuw in gesprek met vakbond IG Metall. Deze vierde onderhandelingsronde vindt plaats op een moment dat Volkswagen manieren zoekt om de kosten in Duitsland drastisch te verlagen om beter te kunnen concurreren met goedkopere Aziatische autobedrijven.

"We hebben nog steeds kostenbesparingen nodig die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd en duurzaam zijn", zei personeelshoofd Arne Meiswinkel van Volkswagen. "Dit is de enige manier waarop we concurrerend kunnen blijven in een uitdagende omgeving."

Het bedrijf heeft voorgesteld lonen te verlagen en dreigt met massaontslagen en mogelijke fabriekssluitingen.