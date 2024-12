Huisartsen zien vaker suïcidale jongeren in hun praktijk, dit zijn de cijfers

Huisartsen zien de laatste tijd meer jongeren tot 24 jaar die last hebben van zelfmoordgedachten, of zelfs een poging tot zelfdoding hebben gedaan. Per 100.000 patiënten zagen huisartsen in het afgelopen kwartaal gemiddeld zeven jongeren per week om deze reden. Dat is 75 procent meer dan vijf jaar geleden, voor het begin van de coronapandemie. De cijfers staan in een maandag verschenen onderzoek van gezondheidsinstanties als het RIVM, de GGD'en en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Sinds de coronapandemie is het aantal jongeren met psychische klachten toegenomen. Het aantal consulten over zelfmoordgedachten en -pogingen ligt structureel hoger dan voor de pandemie, maar het cijfer over het derde kwartaal is een uitschieter. In het tweede kwartaal lag het aantal consulten 45 procent hoger dan voor de pandemie.

Voor de stijging hebben de onderzoekers geen duidelijke verklaring. Ze merken op dat jongeren tussen het tweede en derde kwartaal in vragenlijsten niet vaker zijn gaan aangeven dat ze last hebben van gedachten aan zelfdoding. In beide kwartalen gaf 13 procent van de ondervraagde jongeren aan hier last van te hebben.

"Een mogelijke verklaring is dat meer jongeren hulp zoeken, zonder dat dit per se betekent dat er meer jongeren zelfdodingsgedachten hebben", stelt het RIVM.