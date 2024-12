Volkswagen Brazilië aangeklaagd voor slavenarbeid in vorige eeuw

BRASILIA (ANP/DPA) - Het openbaar ministerie in Brazilië heeft de Braziliaanse dochteronderneming van autoconcern Volkswagen aangeklaagd. Volkswagen Brazilië wordt verdacht van slavenarbeid in de jaren zeventig en tachtig op een veeboerderij van het bedrijf, dat destijds de vleesmarkt wilde betreden. De aanklagers eisen een schadevergoeding van 165 miljoen real, omgerekend ongeveer 26 miljoen euro.

De boerderij werd in de jaren zeventig opgericht met steun van de militaire dictatuur in het land. Op 1400 vierkante meter werd gewerkt door zo'n driehonderd medewerkers. Volgens onderzoekers verhinderden gewapende bewakers hen het terrein te verlaten. Ook was er een systeem van schuldslavernij, waarbij mensen dwangarbeid moeten verrichten totdat ze een schuld hebben afbetaald.

"Documenten en getuigenverklaringen bewijzen de ernstige mensenrechtenschendingen op de boerderij tijdens deze periode", stelt officier van justitie Rafael Garcia Rodrigues. "De arbeiders werden blootgesteld aan uitputtende werktijden, vernederende arbeidsomstandigheden en schuldslavernij, vergelijkbaar met slavernij."