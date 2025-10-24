ECONOMIE
Volkswagen kan komende week blijven produceren ondanks chiptekort

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 12:43
anp241025100 1
WOLFSBURG (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Autoconcern Volkswagen hoeft de komende week ondanks het chiptekort van Nexperia de productie in thuisland Duitsland niet te verlagen. Het bedrijf dat ook merken als Audi en Porsche bezit, waarschuwde eerder deze week nog voor mogelijke productiebeperkingen door de Chinese exportstop van het Nederlandse chipbedrijf, maar verzekert nu dat de productie tot en met aanstaande donderdag veilig is.
"Gezien de snel ontwikkelende situatie kunnen we op korte termijn gevolgen voor de productie echter niet uitsluiten. Volkswagen onderzoekt momenteel alternatieve bevoorradingsmogelijkheden om mogelijke gevolgen voor de toeleveringsketen tot een minimum te beperken", verklaarde een woordvoerder vrijdagochtend.
Ook het Franse Valeo, toeleverancier van onder meer Volkswagen, BMW en Stellantis, is bezig de chips van Nexperia te vervangen. Dit is in 95 procent van de gevallen al gelukt, zei financieel directeur Édouard de Pirey.
Nexperia
De gedachten gaan bij het bedrijf terug naar 2021, toen het onverwacht snelle herstel van de coronacrisis voor een chiptekort zorgde. "We implementeren dezelfde maatregelen als toen om onze leveringen te optimaliseren en aan vervangende componenten te werken. Voor de komende weken zijn we voorzien", zei De Pirey, die met Valeo onder meer rijhulpsystemen levert.
Nexperia kampt met leveringsproblemen sinds de Nederlandse overheid de controle over het bedrijf overnam, dat voorheen werd beheerd door een Chinees moederbedrijf. Daarop zette China de export van Nexperia-producten stop, wat onder meer tot chiptekorten in de mondiale auto-industrie leidde. In een gemiddelde auto zitten honderden Nexperia-chips.
