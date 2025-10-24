Problemen met veerdiensten Waddeneilanden door hoog water

SCHIERMONNIKOOG (ANP) - De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog zijn tijdelijk gestremd, meldt Wagenborg Passagiersdiensten. De veerdammen op de Waddeneilanden zijn afgesloten door het hoge water.

Een ANP-verslaggever bevond zich op de pier richting de terminal voor de boot van Schiermonnikoog richting het vasteland, toen het water heel hoog kwam te staan. "De hele weg stond onder water, waardoor je het verschil tussen de pier en de zee amper nog kon zien", aldus de verslaggever. Eenmaal bij de terminal kon hij op de boot komen, maar niet iedereen die van de boot afkwam, kon het eiland op. De verslaggever legt uit dat drie bussen met passagiers naar Schiermonnikoog konden, maar dat de bussen daarna stopten met rijden vanwege het hoge water. De mensen die nog op de boot zaten, moesten daarom weer terug naar Lauwersoog.

Een politiewoordvoerder meldt dat er iemand is geholpen door een ambulance. Hij weet niet of die persoon in het water terecht is gekomen, of dat er een golf over diegene heen is geslagen. Wel weet de woordvoerder dat die persoon het naar omstandigheden goed maakt.