ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Problemen met veerdiensten Waddeneilanden door hoog water

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 12:44
anp241025101 1
SCHIERMONNIKOOG (ANP) - De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog zijn tijdelijk gestremd, meldt Wagenborg Passagiersdiensten. De veerdammen op de Waddeneilanden zijn afgesloten door het hoge water.
Een ANP-verslaggever bevond zich op de pier richting de terminal voor de boot van Schiermonnikoog richting het vasteland, toen het water heel hoog kwam te staan. "De hele weg stond onder water, waardoor je het verschil tussen de pier en de zee amper nog kon zien", aldus de verslaggever. Eenmaal bij de terminal kon hij op de boot komen, maar niet iedereen die van de boot afkwam, kon het eiland op. De verslaggever legt uit dat drie bussen met passagiers naar Schiermonnikoog konden, maar dat de bussen daarna stopten met rijden vanwege het hoge water. De mensen die nog op de boot zaten, moesten daarom weer terug naar Lauwersoog.
Een politiewoordvoerder meldt dat er iemand is geholpen door een ambulance. Hij weet niet of die persoon in het water terecht is gekomen, of dat er een golf over diegene heen is geslagen. Wel weet de woordvoerder dat die persoon het naar omstandigheden goed maakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

Loading